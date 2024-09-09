شيرين عبد الوهاب بعد فوزها بأحد جوائز تصويت الجمهور: قد إيه فرق معايا نفسيا ومعنويا

في الساعات الماضية فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب بأحد الجوائز الغنائية، باختيارها أحسن مطربة بجائزة الجمهور، وهو ما مثل لها أهمية على المستوى النفسي والمعنوي، كما عبرت في رسالة صوتية، نشرتها الإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، رسالة صوتية للفنانة شيرين عبد الوهاب، قالت فيها: «شكرًا جدا للتكريم والمشاعر اللي ادتهولي، شكرا ع التكريم قد إيه فرق معايا نفسيا ومعنويًا، وشكرًا لكل الفنانين اللي هنوني، وبتمنى لكل الفائزين حياة فنية جميلة مثمرة بالأعمال الناجحة».

وعلقت بوسي شلبي على رسالة شيرين عبد الوهاب قائلة: «ألف مبروك اختيار صوت الإحساس والحب صوت شيرين أحسن مطربة بجائزة الجمهور، ومبروك الأغاني الحلوة يا حلوة مصر كلنا بنحبك».

وكانت أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على قناتها على «الواتساب وتليجرام»، عن نشرها لألبومها الجديد بشكل مجاني على موقع «WeTransfer»، بعد حذف الألبوم من خلال شركة روتانا، من كل المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين لجمهورها ومتابعيها على قناتها الرسمية بمنصة واتساب، إنهم يستطيعوا تحميل أغانيها الجديدة؛ "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "مازال عالبال"، "عسل حياتي".

وتعد شيرين هي أول فنانة عربية تتيح لجمهورها الألبوم بشكل مجاني.

وسبق وطرحت شيرين عبد الوهاب، عدد من أغانيها الخاصة عبر موقع يوتيوب، ولكن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغلقت قناتها على يوتيوب، وحذفت أيضا أغانيها وفقا للتعاقد المبرم بينهما، ومنهم «اللي يقابل حبيبي»، و«هنحتفل»، و«بتمني أنساك»، و«ما زال على البال»، و«عسل حياتي».