محافظ أسيوط يتفقد مركز رعاية الأمومة والطفولة ومكتب صحة بندر خامس بحي غرب

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مركز رعاية الأمومة والطفولة ومكتب صحة بندر خامس بحي غرب مدينة أسيوط، لدعم صحة الطفل والمرأة والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وحرص محافظ أسيوط، على متابعة سير العمل بمركز رعاية الأمومة والطفولة بحي غرب مدينة أسيوط وتفقد أقسام المعمل، عيادة الاستقبال، وانهاء اجرءات فحص ما قبل الزواج، عيادة الأسنان، تنظيم الأسرة، صيدلية تنظيم الأسرة، الأشعة التليفزيونية ودار الولادة واطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين.

وتفقد المحافظ مكتب بندر صحة خامس بحي غرب مدينة أسيوط حيث بدأ بتفقد أقسام المواليد، الصيدلية، مكتب توثيق المواليد، غرفة الوقائي، غرفة المبادرات المبكرة واطمئنان على التطعيمات والسمعيات كما التقى بعض المرضى واطمأن منهم على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عن الخدمة التي يحصلون عليها.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية وهو ما يظهر جلياً من خلال أعمال تطوير مراكز رعاية الطفل والوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات النموذجية المختلفة، لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل وتقديم الخدمات بالقطاعات المختلفة من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة؛ لتذليل العقبات والتحديات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للارتقاء بمنظومة العمل مضيفاً أن الدولة تسعى لتقديم كل الإمكانيات لإنجاب أطفال بصحة جيدة من خلال توفير رعاية صحية متميزة للأمهات وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.