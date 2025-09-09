اليونسكو: النساء يشكلن أغلبية الأميين في العالم

- لا يزال 739 مليون شخص بالغ في العالم أميين، ثلثاهم من النساء

- 68 بالمئة فقط من سكان العالم كانوا مُلمّين بالقراءة والكتابة عام 1979، بينما تجاوزت هذه النسبة اليوم 86 بالمئة

رغم ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، لا يزال 739 مليون شخص بالغ في العالم أميين، ثلثاهم من النساء، وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأفادت اليونسكو في بيان، الاثنين، أن 68 بالمئة فقط من سكان العالم كانوا مُلمّين بالقراءة والكتابة عام 1979، بينما تجاوزت هذه النسبة اليوم 86 بالمئة.

وأشارت إلى أن 739 مليون شخص بالغ لا يزالون أميّين، ثلثاهم من النساء.

ولفتت إلى أن نحو 250 مليون طفل حول العالم لم يتمكنوا من اكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية.

وأوضحت أن ما يقرب من مليار شخص أميّون، مشيرة إلى أن هذا الرقم الذي يعادل حوالي 13.7 بالمئة من سكان العالم يمثل مشكلة عالمية خطيرة.

يذكر أن اليونسكو، أعلنت عام 1967 يوم 8 سبتمبر من كل عام يوما عالميا لمحو الأمية.

واحتفل العالم هذا العام بـ"اليوم العالمي لمحو الأمية"، تحت شعار "تشجيع محو الأمية في العصر الرقمي".



