مدير عام إدارة المنيا التعليمية يعتمد نتيجة القبول بالمدارس الرياضية

اعتمد الدكتور بهاء حسن علي مدير عام إدارة المنيا التعليمية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة القبول لطالبات مدرسة كفر المنصورة الرياضية بنات للمتقدمين للصف الأول للعام الدراسي 2025 - 2026، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات 61 طالبة للمرحلة الإعدادية، و30 طالبة للمرحلة الثانوية وتمت الاختبارات عن (قوام – بدني – مهاري – الثقافة الرياضية - طبي)، وجرى قبول 54 طالبة بالمرحلة الإعدادية و20 بالمرحلة الثانوية.

جاء ذلك بحضور كابتن محمد جلال موجه أول التربية الرياضية بإدارة المنيا التعليمية، وهويدا فاروق مدير إدارة المدرسة.

وكشف محمد جلال موجه أول التربية الرياضية بإدارة المنيا التعليمية، عن انتهاء إجراءات قبول دفعة جديدة بالمدرسة الرياضية.

وأوضح أنه بلغ عدد المتقدمين للصف الأول الإعدادي 50 منهم 44 لائقا و60 غير لائق، استكمال الصف الثاني الإعدادي بلغ عدد المتقدمين 11 لائقا، وواحد غير لائق، أما بالنسبة للصف الأول الثانوي فبلغ عدد المتقدمين 30 منهم 20 لائقا و10 غير لائق، وأنه سوف يجري إعلان النتيجة فور اعتمادها بالمدرسة.

وشدد مدير عام الإدارة التعليمية، على الشفافية والحيادية الكاملة في إجراء الاختبارات، مشيدًا بجهود اللجنة المشكلة لتنفيذ الإجراءات بكل دقة وانضباط، مؤكدًا دعم الإدارة الكامل للطلاب المتميزين رياضيًا وأكاديميًا.

وتوجه بالشكر والاحترام والتقدير إلى موجه أول التربية الرياضية بإدارة المنيا التعليمية ومدير إدارة المدرسة الرياضية، وجميع أعضاء اللجنة والمدربين وجميع العاملين بالمدرسة الرياضية، على جهودهم المتميزة في التنظيم الجيد والدقيق إنجازهم العمل المكلفين به بصورة مشرفة، وانتهاء اختبارات القدرات بكل شفافية وسرية وانضباط، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين متمنيا لهم دوام التوفيق.

وقدم أجمل التهاني إلى أبنائه الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات وأسرهم متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز والنجاح.

وأضاف موجه أول التربية الرياضية بإدارة المنيا التعليمية، أن لجان القبول طبقت معايير دقيقة وعادلة في اختيار الطلاب، تضمنت اختبارات لياقة بدنية، وفحوص طبية، بالإضافة إلى تقييم القدرات المهارية لكل طالب في الألعاب الرياضية المختلفة؛ لضمان التحاق الطلاب المستحقين والقادرين على التميز في المجال الرياضي.

وأشار إلى أن هذه المعايير تأتي في إطار خطة الوزارة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا في مختلف المراحل التعليمية، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة للطلاب من الناحية البدنية والعقلية.