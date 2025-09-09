السفارة الأمريكية في الدوحة تصدر توجيها لرعاياها بعدم الخروج والبقاء في أماكنهم

أصدرت السفارة الأمريكية في الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، توجيهًا لرعاياها بعدم الخروج والبقاء في أماكنهم، وذلك عقب الاستهداف الإسرائيلي لوفد حركة حماس في العاصمة القطرية.

وناشدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، رعاياها متابعة حساب السفارة الأمريكية في الدوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر المستجدات.

We have seen reports of missile strikes occurring in Doha. The U.S. Embassy has instituted a shelter-in-place order for their facilities. U.S. citizens are advised to shelter-in-place and monitor @USEmbassyDoha social media for updates. — U.S. Embassy in Qatar (@USEmbassyDoha) September 9, 2025

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو هاجم «بشكل دقيق» قيادات حماس، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.