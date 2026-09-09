هاري كين: هذا يجب أن يكون عام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أكد بايرن ميونخ أن هدفه الرئيسي هذا الموسم هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الإخفاقات القريبة في السنوات الأخيرة، حيث قال مهاجمه هاري كين: «يجب أن يكون هذا عامنا».

وكان بايرن ميونخ قد خسر بصعوبة أمام باريس سان جيرمان، بطل النسخة الماضية، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وفاز باريس سان جيرمان بمباراة الذهاب المثيرة بنتيجة 5-4، قبل أن يفرض بايرن التعادل 1-1 في مباراة الإياب بميونخ، ليحجز الفريق الفرنسي بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث تغلب على أرسنال بركلات الترجيح وتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويبدأ بايرن ميونخ مشواره الجديد في محاولة للتتويج بالكأس الأوروبية للمرة السابعة، عندما يستضيف بودو/جليمت النرويجي، الخميس.

ويرى عدد من المقربين من النادي، ومن بينهم لاعب الوسط السابق وبطل أوروبا عام 2013 باستيان شفاينشتايجر، أن افتقار الفريق إلى عمق كافٍ في قائمته خلال موسم آخر شاق قد يكون العقبة أمام تتويجه باللقب للمرة الأولى منذ عام 2020.

ووضع المدرب فينسنت كومباني دوري أبطال أوروبا ضمن أهداف الفريق، إلى جانب الهيمنة المحلية المعتادة لبايرن ميونخ.

وقال كومباني لمجلة النادي في أغسطس: «أهداف بايرن دائمًا هي الأعلى: الفوز بالدوري الألماني، والفوز بكأس ألمانيا، والفوز بدوري أبطال أوروبا، وربما حتى الفوز في كل مباراة».

ووصل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال المواسم الثلاثة التي قضاها كين مع النادي، لكنه لم يتمكن من تجاوز هذا الدور.

وكان بايرن قريبًا للغاية من بلوغ النهائي في موسم 2023-2024، لكنه أصبح أحدث ضحايا ريال مدريد، الذي حسم المواجهة بطريقة دراماتيكية في طريقه إلى اللقب.

وكان كين قد استُبدل قبل ست دقائق من نهاية مباراة الإياب، بينما كان بايرن يتقدم بهدف، قبل أن يسجل الفريق الإسباني هدفين خلال ثلاث دقائق ويقلب نتيجة المواجهة.

وقال كين لشبكة «تي إن تي سبورتس» الإثنين، عن فرص بايرن ميونخ هذا الموسم: «نعم، نحن قريبون جدًا».

وأضاف: «أعتقد أن الموسم الماضي حُسم بفوارق بسيطة للغاية، بالخروج أمام فريق فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين. لا يوجد ما يدعو للخجل من ذلك».

وتابع: «ندخل هذا الموسم الآن ونحن نقول إن هذا يجب أن يكون عامنا. علينا أن نجد طريقة لتحقيق ذلك».

«الحظ في اللحظة المناسبة»

شارك قائد منتخب إنجلترا في العديد من الإخفاقات القريبة خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب.

وبعدما تعرض لانتقادات طويلة بسبب عدم فوزه بالعديد من ألقاب الفرق، حصد كين خمسة ألقاب منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ، من بينها لقبان في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وقال إنه أصبح يعرف الآن ما يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز.

وقال كين: «الأمر لا يتعلق فقط بكونك الفريق الأفضل. أحيانًا تحتاج أيضًا إلى القليل من الحظ في اللحظة المناسبة».

وأبرم النادي صفقتين رئيسيتين خلال فترة الانتقالات الصيفية، مفضلًا تعزيز العمق وتوفير خيارات متعددة في ظل موسم شاق ينتظر الفريق.

وانضم إسماعيل صيباري، الذي يستطيع اللعب في جميع مراكز الخط الأمامي، إلى جانب الألماني ناثانيال براون، الذي تم الاعتماد عليه بين مركز الظهير الأيسر وخط الوسط هذا الموسم.

وقال شفاينشتايجر إن بايرن «سيسيطر على الدوري الألماني»، لكنه أشار إلى أن عمق الفريق قد يظل مصدر قلق، خاصة مع حالة عدم اليقين المحيطة بجمال موسيالا.

وبعد سقوطه خلال مباريات فترة الإعداد، كشف موسيالا عن معاناته من اضطراب عصبي يمكن أن يؤدي إلى نوبات تشنج، لكنه تمكن من العودة دون مشاكل خلال التعادل السلبي أمام شالكه، السبت.

وقال شفاينشتايجر لوكالة فرانس برس: «علينا أن نرى. هناك بعض المؤشرات على أنهم قد يحتاجون إلى لاعب أو لاعبين إضافيين».

وأضاف: «وضع جمال موسيالا صعب، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية تعامل بايرن ميونخ معه، لأنك على مدار الموسم تحتاج إلى خيارات قوية على مقاعد البدلاء».

وتابع: «عندما أفكر في المباراتين أمام باريس سان جيرمان، فإن الخيارات الموجودة على مقاعد البدلاء أحدثت الفارق في مباراة الإياب».

وأكمل: «أجرى لويس إنريكي تعديلات تكتيكية ممتازة في الشوط الثاني من المباراة في ميونخ، ليحقق الفوز ويتأهل».

واختتم شفاينشتايجر تصريحاته قائلًا: «في مثل هذه المباريات، قد يحتاج بايرن ميونخ إلى تغيير أسلوب لعبه، لأن لاعبي باريس سان جيرمان الهجوميين، والفريق ككل، يقدمون تحديًا مختلفًا عن الفرق التي يواجهها بايرن ميونخ عادة في الدوري الألماني».