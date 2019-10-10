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القيعي عن مساندة الزمالك: «هندعيلهم»

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 11:54 م

قال عدلي القيعي مستشار لجنة التسويق بالأهلي، أنه لا يوجد حديث عن تأجيل مباراة القمة مع الزمالك والمقرر إقامتها بالجولة الرابعة من الدوري يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وتحدث القيعي مساء اليوم الأربعاء، في تصريحات تلفزيونية لقناة "سي بي سي":"لا حديث عن تأجيل مباراة القمة".

وعن مساندة الأهلي للزمالك بتأجيل مباراة القمة بسبب مواجهة الأبيض مع جينراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر قال:"هندعيلهم".

كما أكد القيعي أن حديث الإعلام عن طلبات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالتعاقد مع لاعبين في يناير أمر غير منطقي، مشيرًا إلى أن المدرب السويسري ما زال يكتشف بالفريق، ولم يطلب التعاقد مع أي لاعب في انتقالات يناير إلى الآن.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد طالب بتأجيل مباراة القمة من أجل التركيز على مباراة جينراسيون فوت السنغالي والتي ستقام يوم 24 أكتوبر.

 


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