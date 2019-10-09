10 سنوات مشدد لعامل هتك عرض فتاة بالشرقية

اصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد، وعضوية المستشارين محمد عطية، ومحمود عبدالرحمن، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ وذلك لقيامه باستدراج فتاة وهتك عرضها بالقوة.

البداية: بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا، من مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود بلاغًا، بقيام شاب يدعى "أحمد.ج.ع" ، عامل مقيم دائرة المركز، باستدراج فتاة لمكان مهجور وهتك عرضها بالقوة.

وجرى ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.