 بيلوسي تعرب عن قلقها بشأن عملية اعتماد لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة - بوابة الشروق
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بيلوسي تعرب عن قلقها بشأن عملية اعتماد لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة

الكونجرس الامريكي - ارشيفية
الكونجرس الامريكي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:37 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:37 م
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، إن بروتوكولات إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة قد لا تكون على مستوى المعايير "الصارمة" المتبعة في الولايات المتحدة، وأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يستعجل الانتهاء من تلك العملية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي قولها في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "مصدر قلقي هو أن طريقة المملكة المتحدة بالنسبة لهذا النوع من التقييم والأحكام، ليست على قدم المساواة مع النظام المتبع في الولايات المتحدة." 

وأضافت: "أنه حتى إذا  قرر جونسون الموافقة على عقار ما وتبناه هذا الرئيس (تعني دونالد ترامب)، فإن هذا هو مبعث قلقي".

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