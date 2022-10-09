مقتل وإصابة 7 عناصر من قوات الانتقالي في انفجار جنوب اليمن

أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال المصدر العسكري (موال للانتقالي)، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن ذلك جاء نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما عناصر تنظيم القاعدة في مدخل وادي عومران التابع لمديرية المحفد في أبين.

وأشار المصدر إلى أن القوات الجنوبية ما زالت مستمرة في تطهير بقية المناطق في أبين من عناصر التنظيم ضمن عملية "سهام الشرق".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته على مديرية المحفد، "وطرد عناصر تنظيم القاعدة منها".

وأطلق المجلس الانتقالي في 22 أغسطس الماضي، عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق"، لمكافحة ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية في أبين".

وتنشط عناصر التنظيم في أبين وعدد من المحافظات جنوب وشرق البلاد، مستغلة الضعف الأمني والظروف الناجمة عن الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات.