 مقتل وإصابة 7 عناصر من قوات الانتقالي في انفجار جنوب اليمن - بوابة الشروق
الأحد 9 أكتوبر 2022 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 7 عناصر من قوات الانتقالي في انفجار جنوب اليمن

صنعاء (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 11:48 ص

أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال المصدر العسكري (موال للانتقالي)، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن ذلك جاء نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما عناصر تنظيم القاعدة في مدخل وادي عومران التابع لمديرية المحفد في أبين.

وأشار المصدر إلى أن القوات الجنوبية ما زالت مستمرة في تطهير بقية المناطق في أبين من عناصر التنظيم ضمن عملية "سهام الشرق".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته على مديرية المحفد، "وطرد عناصر تنظيم القاعدة منها".

وأطلق المجلس الانتقالي في 22 أغسطس الماضي، عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق"، لمكافحة ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية في أبين".

وتنشط عناصر التنظيم في أبين وعدد من المحافظات جنوب وشرق البلاد، مستغلة الضعف الأمني والظروف الناجمة عن الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك