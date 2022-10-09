الهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل تجتمع في الخرطوم بعد توقف 4 سنوات

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها رقم 62، بعد توقف دام لأربع سنوات، وذلك بحضور وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، وسفير مصر لدى الخرطوم، وأعضاء الهيئة من الجانبين السوداني والمصري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية، قال رئيس الجانب السوداني رئيس الدورة الحالية للهيئة المهندس مستشار مصطفى حسين، إن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

وأضاف حسين أن الاجتماعات ستعمل على تطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة، مشيرا إلى ضرورة أن تستصحب ضمن أجندة اجتماعاتها التغييرات الإقليمية والتعاون المشترك مع دول حوض النيل والعمل علي تطوير العلاقات والتعاون مع دول الحوض.

وشدد حسين على أهمية تفعيل العلاقات الطيبة مع جنوب السودان إلى العمل في تنفيذ مشروعات على الأرض تسهم في معالجه مشاكل الفيضانات وإزالة الحشائش وتحسين الملاحة.

من جانبه، أكد رئيس الجانب المصري في الهيئة، الدكتور عارف عبد المبدي ضرورة مواجهة التحديات الماثلة أمام قضايا مياه النيل، والتي أهمها تزايد السكان وحماية المنشآت المائية وتوفير الدعم المالي للهيئة.

ودعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي لتحقيق الفوائد المرجوة.

وأعرب عبد المبدي عن أمله في الإسراع بدراسة مشروعات التنمية المشتركة للهيئة وتطوير أنشطتها.