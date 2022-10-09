سمية الخشاب تستعد لمسرحية كازينو بديعة

بدأت الفنانة سمية الخشاب، بروفات مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم «كازينو بديعة»، وهي مسرحية استعراضية غنائية، من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، ويشاركها بطولتها إدوارد، وأحمد فتحي، وعلاء مرسي، وتجسد خلاله شخصية «بديعة مصابني».



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، هي مشاركتها بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، وهبة مجدي، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق، وحمدي الوزير، ومحمد ريحانة، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.