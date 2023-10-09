برلين: استشعرنا قلقا بالغا لدى شركاء عرب من توسع نطاق الصراع بالشرق الأوسط

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها استشعرت بعد الهجوم الكبير الذي بدأته حركة حماس على إسرائيل أول أمس السبت بوجود قلق بالغ لدى شركائها العرب من إمكانية توسع نطاق الصراع.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الاثنين، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى مساء أمس الأحد محادثات هاتفية مفصلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف هيبشترايت أن السيسي أعرب للمستشار الألماني عن قلقه البالغ حيال تأثيرات ما يحدث على المنطقة برمتها.

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه كانت هناك حالة مزاجية مشابهة في المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيريها المصري والأردني ومع السلطة الفلسطينية.

وردا على سؤال، قال هيبشترايت إنه يتوقع أن التصعيد في الشرق الأوسط سيكون مادة للحديث أيضا خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للعاصمة الألمانية برلين يوم الخميس المقبل؛ وهي الزيارة التي تم الاتفاق عليه منذ فترة طويلة.

وردا على سؤال من صحفي حول ما إذا كان المستشار الألماني سيتحدث مع الأمير تميم حول الدعم القطري لحركة حماس، قال هيبشترايت:" أفترض أنه سيتحدث عن جميع القضايا المطروحة في هذا السياق".

واستطرد هيبشترايت أن المستشار الألماني كان أعلن بالفعل أنه يتعين تجنب تحول الصراع الحالي إلى حريق هائل غير محسوب العواقب بالنسبة للمنطقة برمتها.