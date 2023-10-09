السفير الروسي لدى إسرائيل: ليس هناك حل عسكري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، لقناة روسيا 24 التلفزيونية، إن موسكو لا ترى أي حل عسكري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتدعو الأطراف إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.



وأضاف فيكتوروف أنه "من الضروري وقف إطلاق النار وممارسة ضبط النفس وإيقاف العنف، بما في ذلك ضد المدنيين، والعودة إلى طاولة المفاوضات"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال السفير الروسي إنه "لا يوجد حل عسكري لهذه القضية".



وأضاف فيكتوروف أن "وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري. ودعا الدبلوماسيان إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء الجهود السياسية والدبلوماسية لحل القضية".