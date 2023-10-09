رئيس الوزراء الفلسطيني: العدوان لا يحقق السلام والطمأنينة للإسرائيليين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن "العدوان" الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني "لا يمكن أن ينتج سلاما لإسرائيل ولا طمأنينة للإسرائيليين".

وصرح اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بأن "المخرج من شلال الدم وقف العدوان على شعبنا أولا، وخلق أفق سياسي مستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وأضاف: "منذ زمن ونحن نقول للعالم إن سياسة الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سواء أكان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي الفلسطينية".

وتابع "أمس الأول، رأيناها تتفجر في قطاع غزة، هذه الأحداث وما يترتب عليها هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل والاستيلاء على الأراضي، والاعتداء على المقدسات".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل "هي دولة عدوان واحتلال ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة".

وأطلقت حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.