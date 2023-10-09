استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن قتيلين نقلا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله قضيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري.

وأضافت أن شابا ثالثا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر خلال مواجهات في الخليل.

وكان تم الإعلان عن استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة أريحا فيما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق في مناطق أخرى متفرقة.

ورفع ذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 11 منذ أمس في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق "حماس" هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.