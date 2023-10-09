زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: أشعر بخيبة أمل إزاء موقف الصين من عملية طوفان الأقصى

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر، لوزير الخارجية الصيني، إنه يشعر "بخيبة الأمل" إزاء موقف الصين من قيام حركة حماس بشن هجوم غير مسبوق على إسرائيل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شومر قوله في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين اليوم الاثنين: "أنا أشعر بخيبة الأمل في حقيقة الأمر إزاء بيان وزارة الخارجية الذي لم يظهر أي تعاطف أو دعم لإسرائيل خلال هذه الأوقات الصعبة".



وأضاف "أحثك وأحث الشعب الصيني على الوقوف بجانب الشعب الإسرائيلي وإدانة هذه الهجمات الجبانة والشريرة".



وكانت وزارة الخارجية الصينية قد دعت أمس الأحد لوقف إطلاق النار الفوري، وأكدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



ولم يشر البيان لحركة حماس باسمها، كما وصف الأحداث بأنها "تصاعد في التوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل".