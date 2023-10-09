مجلس الوزراء: تطبيق مبادرة خفض الأسعار بدءا من السبت المقبل

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار، التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن المبادرة شملت مجموعات سلعية تتضمن المكرونة والأرز والزيت والسكر، والأجبان، والبيض والدواجن، مؤكدًا أن انخفاض أسعار هذه السلع سيطبق بدءًا من السبت المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة اتفقت مع اتحاد منتجي الدواجن على خفض أسعارها بالإضافة إلى بيض المائدة بنسبة 15%، مشددًا على أن مجلس الوزراء سيتابع أسبوعيًا هذه المبادرة على الأرض؛ لحل أي مشاكل ستقابل تفعيل مبادرة خفض الأسعار.

وأشار إلى أن المبادرة اتخذت مسارًا يعتمد على منهجية تتمثل في الابتعاد عن اتخاذ أي إجراءات قصريه ومنها التعسير الجبري، منوهًا بأنه لا عودة لهذا الأمر ولكن التعامل سيكون من خلال آليات السوق والمشاركة المجتمعية وما يمثلها من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأفاد بأن هناك عدة قرارات اُتخذت بناء على الحوار الذي جرى بين التجار والصناع، ومن أبرزها توفير العملة الصعبة والمكون الدولاري المطلوب لاستيراد مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام للسلع الأساسية، هذا إلى جانب تيسير الإعفاء الجمركي لتجنب الغرامات.

وتابع أنه تم تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، الأمر الذي سيتبعه انخفاضًا في تكلفة الإنتاج، مشددًا على أن الدولة قامت بدورها في التعاطي مع هذه المعوقات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.