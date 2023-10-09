 السيسي يؤكد دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين - بوابة الشروق
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السيسي يؤكد دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:06 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من كارل نيهامر مستشار النمسا، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة


وفي هذا السياق أكد الرئيس ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهو الأمر الذى يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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