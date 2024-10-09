الأمم المتحدة تحذر من مشروع قانون أمام الكنيست يوقف عمل الأونروا

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء من أن مشروع قانون معروضا على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) سيوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وقال جوتيريش: "لهذا السبب كتبت مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن قلق عميق بشأن مشروع القانون الذي يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى إخلاء مباني الوكالة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها.

وقال جوتيريش إن هذا التطور يأتي مع دخول الحرب في غزة "سنة ثانية فظيعة وبغيضة" ووسط تهديد بتصعيد أوسع في المنطقة.

وأضاف أنه إذا أقر الكنيست القوانين، فمن المرجح أن توجه ضربة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة.

وقالت إسرائيل إن العديد من موظفي الأونروا متورطون في عمليات القتل التي وقعت في 7 أكتوبر، والتي أشعلت الصراع الحالي في غزة.