شهداء ومصابون في استهداف إسرائيلي جديدة للعاصمة السورية

أفادت مراسلة ؤوسيا اليوم في سوريا بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدي لأهداف معادية في سماء دمشق.





وذكرت إذاعة "شام إف إم" أن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق يُرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات".



كما أفادت صحيفة بأن "العدوان الإسرائيلي استهدف شققا سكنية وسط المزة بدمشق".



وأشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن "الطائرات إسرائيلية شنت عدوانها من فوق أراضي الجولان المحتل مستهدفة أحد المواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق".



كما تحدثت صحيفة عن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم الإسرائيلي، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة. حيث تضررت الطوابق الثلاث الأولى من المبنى السكني الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان.

وأكدت وكالة "سانا" أنه من بين المصابين جراء الهجوم الإسرائيلي على حي المزة أطفال ونساء تم نقلهم إلى المستشفى.