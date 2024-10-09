سكاي نيوز عن مصادر: فتح وحماس اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

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قالت مصادر إنّ حركتي فتح وحماس اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى لجنة الإسناد المجتمعي وتتبع إداريا لحكومة رام الله.

وأضافت المصادر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، أن لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.

وأشارت إلى أن تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية.

ولفتت إلى أن اجتماع لفتح وحماس في القاهرة اليوم الأربعاء، يبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.

وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ اجتماع لحركتي فتح وحماس في القاهرة، لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الرهنة، حسبما أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت المصادر، إن الاجتماع يأتي لبحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.