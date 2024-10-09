ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي في الشرقية

حصلت "الشروق" على أسماء المتوفين والمصابين جراء حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى على الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والذي أسفر عن 7 وفيات وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص جثثًا هامدة، و7 آخرين مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، قبل أن يرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: "عزة علي" (34 عامًا)، و"عاطف يوسف" (50 عامًا)، و"رشا سعيد" (22 عامًا)، و"إسراء محمد" (25 عامًا)، و"هالة محمد" (32 عامًا)، و"كريمة حسين" (52 عامًا)، و"كريمة متولي" (35 عامًا)، جميعهم مقيمون بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، فيما أصيب كل من: "مروة السيد" (32 عامًا)، و"سحر عاطف" (27 عامًا)، و"جنا وليد" (10 أعوام) بكسور وكدمات وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد.

تبين أن المصابين والمتوفين تعرضوا للحادث إثر تصادم سيارة ربع نقل بأخرى على الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس.

وتم تحويل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي نظرًا لخطورة حالتهم، كما تم التحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.