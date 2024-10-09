التصريح بدفن جثة سائق توك توك أنهى حياته شنقا بالحوامدية

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قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية تشريح جثة سائق توك توك وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، بعد إقدامه على إنهاء حياته وفقا للتحريات الأولية وشهادة الجيران والمتواجدين حوله بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

البداية جاءت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة القسم دون معرفة أسباب الوفاة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك، مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة بشقة سكنية يقطن بها بمنطقة الحوامدية.

وبسؤال أسرة المتوفي وشهود العيان أفادوا بأن المتوفي أقدم على إنهاء حياته بعدما تعرض لضغوط أصابته بأزمة نفسية، ولم يتهم أهالي المتوفي أحد بالتسبب في موته.

فيما استمعت القوات الامنية لشهادة عدد من الجيران والذين أكدوا أن المتوفي كان يمر بازمة نفسية في الفترة الأخيرة ما جاء متطابقا مع أقوال أهالي المتوفي فتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.