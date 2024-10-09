جيش الاحتلال يقول إنه اغتال قياديا بفرع حزب الله في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال أدهم جاحوت، القيادي بفرع حزب الله في سوريا بغارة على القنيطرة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن «جاحوت كان يروج لعمليات إرهابية ضد إسرائيل».

وقال إن «طائرة لسلاح الجو أغارت في وقت سابق اليوم في منطقة القنيطرة، بتوجيه من الفرقة 210، وقضى على جاحوت، في وحدة ملف الجولان، التي تعتبر فرعًا لحزب الله في سوريا».

وادعى أن «جاحوت كان ينقل معلومات من جهات في النظام السوري إلى حزب الله، ونقل معلومات أخرى جمعها على الجبهة السورية؛ من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان».