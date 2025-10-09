محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن قرى بأطفيح مساء الجمعة لتنفيذ أعمال الصرف الصحي



أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10/10/2025 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 11/10/2025، بعدد من قرى أطفيح، ومنها: "الخرمان – البرمبل – الكريمات".

وأوضحت المحافظة، أن سبب الانقطاع هو تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة أطفيح، وقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تنفيذ خط الانحدار الرئيسي بمشروع الصرف الصحي بقرية الخرمان، وما تتطلبه من أعمال تحويلات على خط المياه قطر 600 مم المغذي لمناطق الخرمان والبرمبل والكريمات.

ونوهت المحافظة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وأشارت المحافظة، إلى أن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.