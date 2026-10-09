الصين تتجه لزيادة وارداتها من النفط

أشارت بيانات حركة ناقلات النفط الدولية إلى زيادة واردات الصين من النفط الخام حتى أوائل يناير، حيث تشير البيانات إلى اتجاه أكبر عدد من ناقلات النفط العملاقة نمو موانئ الصين، تم تسجيله منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء فإنه من المنتظر وصول حوالي 96 ناقلة حمولة الواحدة منها حوالي مليوني برميل خام إلى الموانئ الصينية خلال التسعين يوما المقبلة، وهي أكبر كمية تتجه نحو أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم منذ فبراير الماضي. في الوقت نفسه يواصل العدد الأسبوعي للناقلات المتجهة إلى الصين للأسبوع الثالث على التوالي.

ويتابع المتداولون عن كثب حجم مشتريات الصين من النفط منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. ففي وقت سابق من هذا العام، قلصت الصين - مشترياتها بشكل حاد، مما ساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات العالمية والحد من تأثير الصراع على الأسعار، وهو الصراع الذي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي الذي كانت تمر منه نحو 5 إمدادات الطاقة العالمية قبل نشوب الصراع.

وتعافت تدفقات النفط الخام عبر هذا الممر المائي، الذي يربط الخليج بالأسواق الدولية لتقترب من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من استمرار الهجمات على السفن.

وذكرت بلومبرج، أن أي انتعاش مستمر في الطلب الصيني على النفط سيؤثر على مستويات الأسعار في الأسواق العالمية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مشتريات الصين من النفط الخام ستعود إلى مستوياتها الكاملة أم ستظل منخفضة حتى نهاية العام، كما رجح بعض المحللين، إذ لا تزال حركة ناقلات النفط العملاقة المتجهة إلى البلاد دون مستويات ما قبل الحرب، حيث كان عددها في مثل هذا الوقت من العام الماضي 111 ناقلة.