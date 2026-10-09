388 لاعبًا ولاعبة في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية برأس البر

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة، برئاسة سعيد صلاح، مشاركة 388 لاعبًا ولاعبة من 53 هيئة في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية، التي أُقيمت بمدينة رأس البر في محافظة دمياط.

وحضر فعاليات البطولة حسام أبو سالم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن محافظ دمياط.

وأُقيمت البطولة بهدف زيادة انتشار رياضة المصارعة الشاطئية في مختلف محافظات الجمهورية، وانتقاء العناصر المتميزة من اللاعبين واللاعبات، تمهيدًا لإعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المقبلة، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري للمصارعة لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب الواعدة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من مختلف الهيئات الرياضية، بما يعكس الاهتمام برياضة المصارعة الشاطئية، وحرص الاتحاد على توفير فرص تنافسية للاعبين واللاعبات، بما يسهم في رفع مستواهم الفني واكتساب الخبرات اللازمة للمنافسات المحلية والدولية.

وسادت أجواء تنافسية بين المشاركين من مختلف الهيئات، في ظل سعيهم إلى تقديم أفضل المستويات الفنية وإبراز قدراتهم البدنية والمهارية، وسط اهتمام مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة بمتابعة أداء اللاعبين والوقوف على مستوى العناصر الواعدة، بما يساعد على تحديد المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد المصري للمصارعة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال تنظيم البطولات المحلية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية للمشاركة واكتساب الخبرات، بما يدعم خطط تطوير اللعبة وإعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على تحقيق نتائج مميزة في المنافسات المحلية والقارية والدولية.