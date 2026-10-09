تموين الغربية بعد ضبط 105 آلاف بيضة فاسدة ببسيون: بعض المزارع تجمعه وتنقله إلى مصانع الحلويات والأعلاف

قال ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم ضبط 105 آلاف بيضة فاسدة، كانت معدة لإعادة تدويرها واستخدامها في الأعلاف، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية تمكنت في وقت سابق من ضبط 228 ألف بيضة من النوع ذاته.

وأضاف “العفيفي”، عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أمس الخميس، أن معلومات وردت بشأن جمع بعض الأشخاص البيض الفاسد ونقله إلى المصانع، مشيرًا إلى أن هذا النوع من البيض يُعرف بـ”الفاطس”، ويكون غير صالح للاستهلاك ويجب التخلص منه، وذلك وفقًا لما أكدته هيئة سلامة الغذاء.

وتابع أن هناك طريقتين لإعادة استخدام هذا البيض، الأولى تتمثل في جمع بعض المزارع ونقله إلى مصانع الحلويات، حيث يتم فصل الصفار عن البياض وتجفيفه، ثم إعادة تدويره واستخدامه في مصانع الحلوى.

واستكمل أن الطريقة الثانية هي وضع البيض داخل أفران وتسخينه عند درجات حرارة معينة، ثم تكسيره باستخدام كسارة البيض وإضافته إلى الأعلاف، ليتم استخدامه كغذاء للدواجن، وتم ضبط الكميات المعدة لهذه الأغراض.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحافظ اللواء علاء عبد المعطي، بتشديد الرقابة على الأغذية والاهتمام بصحة المواطنين.

وضبطت حملتان تموينيتان بقيادة وكيل وزارة التموين بالغربية، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، 105 آلاف بيضة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مزرعتين غير مرخصتين بدائرة مركز بسيون، قبل إعادة استخدامها أو تدويرها في عمليات التصنيع وإنتاج الأعلاف.