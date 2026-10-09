إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة والزراعة في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، اليوم، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة 30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية.

وأوضح سيد تمساح، رئيس مركز ومدينة أبو تشت، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 20 حالة إزالة، تضمنت 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة بلغت 3450 مترا، بالإضافة إلى 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة 7 قراريط ونصف، إلى جانب 5 حالات متغيرات مكانية بمساحة 890 مترا.

وأضاف تمساح أن الحملات مستمرة للتصدي بكل حسم للتعديات ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف أعمال المرور والرصد الميداني لمنع عودة التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحقيق الانضباط العام بنطاق المركز.