عصام عبد الفتاح ينفي اعتراض الأهلي على حكم مباراة القمة ويكشف كواليس اختياره

نفى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، وجود اعتراض من جانب النادي الأهلي على الحكم المكلف بإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، كاشفًا كواليس اختيار الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش لقيادة المواجهة المرتقبة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أوبريونوفيتش لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد 11 أكتوبر على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر قناة «النهار»: «تواصلنا مع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لاستقدام حكام لإدارة القمة، لكن ثلاث دول اعتذرت، وهي ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا، بينما وافقت إسبانيا، لكنها رشحت أسماء حكام ليست من النخبة، وكذلك البرتغال».

وأضاف: «بحثنا عن حكم من النخبة، وتواصلنا مع البولندي مارشينياك، لكنه كان مرتبطًا بإدارة مباراة في التوقيت نفسه، كما تواصلنا مع عدد كبير من الحكام الذين أداروا مباريات في كأس العالم».

وتابع: «توصلنا إلى الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش، الذي أدار مباراة فرنسا وبلجيكا، وتعتمد عليه دول عديدة في الدوريات العربية، مثل السعودية والإمارات. ورأينا أنه مناسب وفقًا لما عُرض علينا، وسلوفينيا دولة كبيرة في مجال التحكيم، فقد أدار حكم سلوفيني نهائي كأس العالم».

وتطرق رئيس لجنة الحكام إلى مستجدات تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، موضحًا أن اتحاد الكرة شكّل لجنة مختصة لبحث تحديث التقنية.

وقال عبد الفتاح: «شكّل اتحاد الكرة لجنة، وسيكون أحد أعضاء لجنة الحكام موجودًا بها، من أجل طرح مناقصة جديدة لتحديث تقنية الـVAR، وسنطلب التحديثات التي نحتاج إليها خلال الفترة المقبلة».

وعن أسباب استقالة محمود عاشور، عضو لجنة الحكام المسؤول عن تقنية الفيديو، أوضح عبد الفتاح أن الأخير تلقى عرضًا للعمل في إحدى القنوات الفضائية.

وقال: «عاشور يمتلك عرضًا جيدًا من إحدى القنوات الفضائية، ومنحته فرصة أسبوع آخر للتفكير في قراره، سواء بالبقاء أو الانتقال إلى مجال التحليل».

وأضاف: «لا يجوز الجمع بين العمل في لجنة الحكام وتحليل مباريات الدوري المصري»، مشيرًا إلى أن عاشور كان مترددًا منذ البداية في قبول العمل باللجنة، لرغبته في العمل بمجال التحليل.

واختتم عبد الفتاح حديثه بالإشارة إلى أن محمد الصباحي سيكون البديل المحتمل لعاشور، قائلًا: «محمد الصباحي يبذل مجهودًا كبيرًا في لجنة الحكام، ويمتلك خبرات كبيرة في تقنية الـVAR، وسنساعده جميعًا».