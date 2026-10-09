جيرارد: رحيل صلاح عن ليفربول؟ الأهم إنهاء مسيرتك في المكان الذي تستمتع فيه

أكد ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول وقائده السابق، تفهمه قرار النجم المصري محمد صلاح الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي، مشددًا على أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاهه بسبب قراره مغادرة النادي قبل نهاية عقده.

وكان صلاح قد جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين في أبريل 2025، قبل أن يطلب الرحيل مبكرًا، عقب خلافه مع المدرب السابق آرني سلوت بعد بضعة أشهر، لينهي مسيرته مع النادي في نهاية الموسم الماضي، ويرحل لاعبًا حرًا.

وشهد موسم 2025-2026 توترًا في العلاقة بين صلاح وسلوت، بعدما جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل محاولات المدرب وقف تراجع نتائج الفريق، الذي خسر تسع مباريات من أصل 12 بين سبتمبر ونوفمبر.

وبعد التوصل إلى تسوية بين الطرفين، عاد صلاح إلى المشاركة مع الفريق في منتصف ديسمبر، لكنه أعلن لاحقًا، خلال فترة التوقف الدولي في مارس، عزمه الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم.

وغادر صلاح النادي بعدما سجل 257 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، قبل انتقاله إلى طرابزون سبور التركي في أغسطس، في خطوة فاجأت الكثيرين.

من جانبه، أشار جيرارد إلى تشابه ظروف رحيله عن ليفربول مع تجربة صلاح، بعدما غادر أنفيلد في نهاية موسم 2014-2015، متجهًا إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وعندما سُئل عما إذا كان يرى أن رحيل صلاح قبل نهاية عقده أمر مؤسف، قال جيرارد، في تصريحات لموقع «سبورت بايبل»: «لا أعتقد أن كل لاعب كرة قدم يجب بالضرورة أن ينهي مسيرته في نادٍ تألق معه لسنوات طويلة».

وأضاف: «أعتقد أن الأهم عندما تصل إلى المراحل الأخيرة من مسيرتك هو أن تواصل الاستمتاع بكرة القدم، وأن يقدّرك المدرب، وأن تظل تشارك أساسيًا في المباريات».

واختتم جيرارد تصريحاته قائلًا: «لقد مررت بموقف مشابه مع بريندان رودجرز، ولا أحمل أي مشاعر سلبية تجاهه، مع كامل الاحترام له. أعتقد أن المهم هو أن تنهي مسيرتك في المكان الذي تستمتع فيه، وتواصل اللعب والمساهمة، وتشعر فيه بأنك شخص مهم».