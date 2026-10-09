أمراض القلب والأوعية الدموية تتصدر أسباب الوفاة في ألمانيا

لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأكثر شيوعا للوفاة في ألمانيا.

ومع ذلك، تراجع عدد الوفيات الناجمة عنها في عام 2025 بنسبة 5ر1% مقارنة بالعام السابق عليه، ليصل إلى 334 ألفا و100 حالة، حسبما أعلن المكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن.

وبالمقارنة مع عام 2022، بلغ التراجع 7ر6%. وسُجل انخفاض ملحوظ خلال هذه الفترة في الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية بنسبة 2ر15%، وكذلك الأمراض الدماغية الوعائية، التي تشمل السكتات الدماغية والنزيف الدماغي والاحتشاء الدماغي، بنسبة 3ر6%. ووفقا للبيانات، كانت هذه الحالات قد شهدت ارتفاعا خلال الفترة السابقة، بين عامي 2019 و2022.

وكان انخفاض الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية منذ عام 2022 أكبر لدى النساء، إذ بلغ 8ر16%، مقارنة بـ1ر14% لدى الرجال. واستفادت جميع الفئات العمرية من هذا التراجع، وكان الانخفاض الأكبر، وفقا للمكتب، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و85 عاما، إذ بلغ 6ر30%. أما الوفيات الناجمة عن الأمراض الدماغية الوعائية، فتراجعت منذ عام 2022 بنسبة 6ر4% لدى الرجال و7ر7% لدى النساء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا خلال العام الماضي نحو مليون و10 آلاف حالة، بانخفاض قدره 1ر0% مقارنة بالعام السابق. وأوضح المكتب أن هذا هو التراجع الثالث على التوالي.

وجاء السرطان في المرتبة الثانية بين أسباب الوفاة الأكثر شيوعا بعد أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2025، إذ تسبب في وفاة 228 ألفا و800 شخص، تليه أمراض الجهاز التنفسي التي أودت بحياة 81 ألفا و200 شخص. وتوفي نحو ثلثي الأشخاص (64%) بسبب أمراض تنتمي إلى المجموعات الثلاث الأكثر تسببا في الوفاة.

وبحسب المكتب، كانت أسباب الوفاة الثلاثة الأكثر شيوعا بين النساء هي الخرف بنسبة 7ر7%، ومرض القلب الإقفاري المزمن بنسبة 8ر5%، وقصور القلب بنسبة 3ر4%. أما بين الرجال، فكان مرض القلب الإقفاري المزمن السبب الأكثر شيوعا بنسبة 7ر7%، تليه الأورام الخبيثة في القصبات الهوائية والرئتين بنسبة 2ر5%، ثم النوبات القلبية بنسبة 8ر4%.