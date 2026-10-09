في قصة أشبه بالسيناريوهات السينمائية، عاش مسن صيني يبلغ من العمر 71 عاماً صدمة غير متوقعة، عقب اكتشافه وجود أزيد من 420 ألف يوان «ما يقارب 63 ألف دولار» داخل حسابه التقاعدي، على الرغم من جهله التام لسنوات طويلة باستحقاقه لهذا المعاش، بحسب ما أفاد به موقع "SCMP".

الرجل، الذي يُدعى «رو» ويقطن بمدينة تشانجده في مقاطعة هونان وسط الصين، أمضى ما يقارب 21 سنة في جمع المخلفات لتأمين قوته اليومي، بعدما انقطعت صلته بالتأمينات ولم يعد مدركاً لتفاصيل حقوقه التقاعدية.

• عقدان في جمع القمامة

في مطلع الألفية الحالية، فقدَ رو عمله بإحدى المنشآت التجارية التابعة للدولة بمدينة تشوتشو في مقاطعة هونان، عقب قضاء زهاء 30 عاماً من الخدمة بها منذ تخرجه في إحدى المدارس الفنية.

وعلى الرغم من حصوله على تعويض مال إثر مغادرته للعمل، إلا أنه بدده كاملاً خلال فترة وجيزة، مفسراً ذلك بحبه للاستمتاع بالحياة. ومع نفاذ المبالغ وتراكم الديون ونشوب خلافات مع أقربائه، اضطر رو للبحث عن مصدر بديل للرزق، فبدأ العمل بجمع القمامة، قبل أن ينتقل للاستقرار بمدينة تشانغده.

واستمر على هذا الحال لأكثر من عقدين، إلى أن عثر عليه موظفون ينتمون لمركز المساعدة الاجتماعية بالمدينة خلال شتاء عام 2024، حيث وجدوه مقيماً داخل بناية مهجورة.

سعى المسئولون لإقناع رو بالانتقال إلى المأوى المخصص للدعم الاجتماعي، غير أنه رفض بداية لتمسكه بالاعتماد على ذاته. ومع مواصلة الموظفين توفير متطلباته الأساسية ومحاولة إقناعه بالتجاوب، وافق في النهاية على الانتقال للمأوى، وهناك أدلى ببياناته الشخصية التي أعانت المسئولين على تتبع موقفه التأميني.

وفي أواخر سبتمبر، تسلم رو بطاقة مصرفية تابعة لحساب معاشه التقاعدي، لتكون المفاجأة الكبرى حين تبين أن الحساب يضم 424 ألفا و402 يوان، أي ما يعادل نحو 63 ألف دولار.

وانهمرت دموع الرجل تأثراً بالمفاجأة، مؤكداً أنه لم يتخيل يوماً حيازة مبلغ كهذا.

وأوضح المسئولون أن رو يستحق للمعاش منذ عام 2015 وفق القوانين المتبعة، بمبلغ شهري يُقدر بنحو 3700 يوان "نحو 550 دولاراً"، لتتراكم مستحقاته على مدار 10 سنوات متجاوزة 420 ألف يوان.

• لم يكن يعلم باستحقاقه المعاش

وأفاد رو بأنه عقب تركه العمل الحكومي، كان يعتقد بضرورة سداده اشتراكات التأمين بنفسه لسنوات طويلة كي يتمكن من صرف معاشه.

وبسبب ضائقته المالية، لم يقم بدفع تلك الاشتراكات، كما أنه لم يكن يمتلك هاتفاً محمولاً، ما أبقاه معزولاً عن التحديثات والمعلومات الخاصة بقوانين التقاعد في البلاد.

لكن المسئولين بينوا أن سنوات خدمته الطويلة بالمتجر الحكومي كانت السبب الأساسي لثبوت حقه في المعاش، مشيرين إلى أن جهة عمله كانت تقتطع مبالغ من راتبه لصالح نظام التأمين. وبحسب اللوائح الصينية، فإن الرجال البلغاء لسن التقاعد والمستوفين لشروط التأمين يستحقون المعاش عقب سداد الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

• أول أمنياته

وعند تسليم البطاقة المصرفية لـ«رو»، أوصاه المسئولون بالاحتفاظ بها بحرص، وإنفاق أمواله بتعقل، مع توخي الحذر من عمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن. وعلق رو بأن أوليته حالياً تتلخص في استئجار شقة بمدينة تشانجده، معرباً عن رغبته في زيارة مسقط رأسه بتشوتشو مستقبلاً.

وحظيت القصة بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث أشاد المتابعون بجهود المسؤولين الذين ساعدوا المسن على استعادة حقوقه عقب سنوات من المعاناة، فيما أشار بعضهم إلى أن ظهور هذه الثروة قد يعيد تواصل أقاربه معه مجدداً.