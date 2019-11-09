الرئيس اليمني يوجه كافة الأجهزة ومؤسساتها للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع والموقعة بنودها في الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعبر هادي -وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت- عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل الأشقاء في المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور، ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وقال "نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني ليحقق بها آماله وتطلعاته".

ونوه إلى أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوب البلاد.

جدير بالذكر أن مراسم الاتفاق تم التوقيع عليها الثلاثاء الماضي بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومن أبرز بنوده عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، فيما ثمنت العديد من الأطراف العربية والدولية جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض.