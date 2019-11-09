عاصي الحلاني يستدعي ابنه على المسرح الكبير

ثروت يحتفل بالمولد النبوى فى الجمهورية ..ومعهد الموسيقى العربية يحتفى ب" كلثوميات"



شهدت مسارح الأوبرا المصرية في القاهرة والمحافظات لليالي الغنائية كبيرة ضمن فعاليات مهرجان مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28 مليئة بالفعاليات الغنائية.

وقدم النجم اللبناني عاصي الحلاني، على المسرح الكبير مجموعة من الألبومات: بيتك قصر، محلانا سوا سوا، مهر الزينة، قبل أن يحقق النجومية مع أغنية "وأني مارق مريت" من الألبوم الذي يحمل ذات الاسم.

واستهل النجم الللبناني الحفل بأغنية أرض الخير التي أثارت الحماسة الوطنية للحضور، موجها من خلالها التحية لمصر وشعبها مقدما التهنئة لهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي، ومقدما بالشكر للثقافة والأوبرا المصرية على الجهود المبذولة لنجاح المهرجان، ثم غنى انا مارق مريت، بالعربي، بحبك وبغار، يا بائعين الصبر، ضيع نصيبي، مالي صبر، التي استدعى خلالها ابنه وليد ليشاركه أدائها، الهوا طاير، إن كان عليا، ست الستات، قولي قولي، يا ديمة إلى جانب، واحلف بسماها التي اختتم بها الحفل.

وقدمت نهاد فتحي وأحمد عفت، أعمال زمن الفن الجميل هى القلب معاك، الدنيا غنوة، سنتين وأنا أحايل فيك، بـ"فتحة" باء، والحلو حياتي، بحلم بيك، أحبك وقارئة الفنجان.

وعلى مسرح الجمهورية، كانت ليلة المولد البنوي مع الفنان محمد ثروت، وسبقه فاصلا ضم ليالي الحبيب، المولد احمد، الف صلاه عليه ، حزت البها ، مولد الهادى ، نور ضياء ، دعونى ، يا منى عينى اداها المنشدون محمد عبد الحميد ، بلال مختار ، حسام صقر وابراهيم فاروق .وهنا لابد ان نشير الى المسرح امتلأ عن اخره.

كما اقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلا ضمن سلسلة حلقات كلثوميات التي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، حيث تغنت كل من رحاب عمر ومروة حمدي بعدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

- 28 مارس يوما للموسيقى العربية في العالم العربى

أصدرت اللجنة العلمية للمؤتمر البحثي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 والذي أقيم تحت عنوان "الموسيقي والمجتمع في العالم العربي" عدة توصيات نتجت عن المداخلات والنقاشات التي تفتح آفاق جديدة لتفعيل دور الموسيقى في المجتمعات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من حراك ثقافي وفني واجتماعي مأمول وجاءت كالتالي:

أولا: المضي في تفعيل يوم الموسيقى العربية حيث تمت التوصية بدعوة وزارات الثقافة في جميع الدول العربية إلى تفعيل الاحتفال بيوم الموسيقى العربية فى 28 مارس من كل عام وذلك بانشطة موسيقية متنوعة تسهم في مشاركة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع بكل فئاته، وخاصة الاطفال والشباب والاستعانة بالهيئات الفنية الرسمية وغير الرسمية وكذلك الاكاديميات والمعاهد المتخصصة بشكل يساعد على ترسيخ الموسيقى العربية بكل اشكالها وروافدها فى وجدان الشعوب العربية.

ثانيا: دعوة الهيئات والمؤسسات الفنية بالعالم العربى للاهتمام بابداعات المرأة الموسيقية من خلال إدراج أعمال المبدعات وخاصة المنسيات ضمن برامج حفلات الموسيقى العربية، وإصدار كتاب للتعريف بالمبدعات المنسيات في العالم العربى وتوثيق أعمالهن وإعادة تقديمها فى وسائل الاعلام المختلفة لتعريف الجمهور وخاصة الشباب بتراثهن ، تشجيع المحاولات الإبداعية الجادة للمرأة العربية الموسيقية وإيجاد سبل لتقديمها، دعم الفرق النسائية وتبني المتميز منها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

ثالثا: الدعوة إلى الاهتمام بجمع وتوثيق أغاني الطفل التي أنتجت في وسائل الإعلام الحكومية وإعادة تقديهما والاهتمام بإنتاج الجديد الذي يراعي الأسس الفنية لإبداع أغنية الطفل، مع التأكيد على العناصر الجمالية المرتبطة بتراثه الموسيقي ترسيخا للهوية الموسيقية لديه.

رابعا: دعوة كل القائمين علي تنظيم مؤتمرات موسيقية داخل الوطن العربي إلى إتاحة منصة للشباب لطرح تجاربهم الفنية والتعبير عن رؤاهم فيما يخص قضايا الموسيقي الراهنة، وخاصة ما يتعلق بجدلية العلاقة بين الشباب وتراثه الموسيقي والاهتمام بدعوة شباب الباحثين من طلاب الماجستير والدكتوراه بعرض أطروحاتهم ومناقشتها.

خامسا: دعوة المؤسسات الفنية الرسمية ودور الأوبرا فى الوطن العربى إلى الاهتمام بعرض التجارب الفنية لشباب المبدعين والتحاور حولها، وإيجاد آلية تتيح للشباب العربي التفاعل مع الأعمال الموسيقية الجادة في العالم العربي من خلال تذاكر مخفضة أو حفلات مخصصة لهم.