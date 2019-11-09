بايرن ميونخ ينفض غبار الهزيمة المهينة في البوندسليجا بانتصار كبير على بوروسيا دورتموند

استعاد بايرن ميونخ توازنه وصالح جماهيره بعد أيام من تلقيه هزيمة مهينة في الدوري الألماني (بوندسيلجا) حيث تغلب على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 4 / صفر في مباراة القمة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب "اليانز أرينا" في ميونخ ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

وصعد فريق لايبزج إلى المركز الثاني بعدما تغلب على مضيفه هرتا برلين 4 / 2 بينما تعادل شالكه مع فورتونا دوسلدورف 3 / 3 وتغلب يونيون برلين على مضيفه ماينز 3 / 2 وأوجسبورج على مضيفه بادربورن 1 / صفر في مباريات أخرى جرت اليوم.

وعلى ملعب "أليانز أرينا" افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في شباك دورتموند في الدقيقة 17 ثم أضاف سيرج نابري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 .

بعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 76 ثم جاء الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 80 وسجله ماتس هوميلز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة حيث أحكم سيطرته على مجريات اللعب وصنع عددا كبيرا من الفرصة التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار أكبر، بينما بدا دورتموند عاجزا عن إيجاد الحلول وأخفق في هز الشباك رغم بدايته الحماسية في الدقائق الأولى من المباراة.

ورفع بايرن ميونخ، حامل اللقب، رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ وبفارق الأهداف فقط خلف لايبزج، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 19 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

واستعاد بايرن بذلك توازنه بعد الهزيمة المهينة التي مني بها في مباراته الماضية في البوندسليجا، حيث خسر أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 5 يوم السبت الماضي ليعادل بذلك أسوأ هزيمة له خلال عشرة أعوام، حيث خسر بايرن أمام فولفسبورج بالنتيجة نفسها في أبريل 2009 .

وكان بايرن قد أعلن عقب هزيمة يوم السبت الماضي إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد هانسي فليك، الذي قاد بايرن للفوز على أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ثم قاده للفوز في مباراة قمة البوندسليجا اليوم.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وشهدت الدقائق الأولى بعض الخشونة في ظل الحذر الدفاعي الشديد، لكن سرعان ما ظهرت رغبة كل من الفريقين في فرض أسلوبه في اللعب مبكرا.

وكشف دورتموند هجماته أملا في استثمار الضغوط الواقعة على كاهل بايرن ميونخ، لكن الفريق البافاري لم يسمح بخطورة حقيقة تهدد مرماه وقد أدى لاعب الوسط ألفونسو ديفيز دورا دفاعيا بارزا في الدقائق الأولى.

وعزز دورتموند سيطرته على مجريات اللعب بمرور الوقت لكنه تلقى صدمة في الدقيقة 17 .

فقد افتتح بايرن ميونخ التسجيل إثر هجمة رائعة قادها بنيامين بافارد وانتهت بعرضية منه إلى ليفاندوفسكي الذي صوب الكرة برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقدم بايرن 1 / صفر.

وشكل سيرج نابري وكينجسلي كومان مصدر إزعاج دائم لدفاع دورتموند، وقد قدم كومان انطلاقة رائعة على الجهة اليسرى في الدقيقة 22 وأرسل عرضية عالية كانت بحاجة إلى لمسة لتسكن الشباك لكن الدفاع شتتها في اللحظة المناسبة.

ومرر كومان طولية رائعة إلى توماس مولر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26، لكن الدفاع فرض حصارا على مولر وأحبط المحاولة.

وفي الدقيقة 28 تلقى ليفاندوفسكي كرة عالية داخل منطقة الجزاء وتسلمها بمهارة شديدة ثم مررها إلى كومان الذي حاول إسكانها الشباك لكن الدفاع تعاون مع الحارس في إحباط المحاولة.

وأشعل الهدف حماس لاعبي بايرن بشكل أكبر حيث انتقلت دفة المباراة لصالحه الفريق البافاري من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، بينما بدا دورتموند عاجزا عن تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

وأجرى لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 36 حيث أشرك رافاييل جوريرو بدلا من جادون سانشو.

واهتزت شباك دورتموند مجددا في الدقيقة 38 إثر هجمة بدأها ألفونسو ديفيز وشهدت تسديدة من ليفاندوفسكي تصدى لها الدفاع، ثم اسكن نابري الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وقدم المغربي أشرف حكيمي لاعب دورتموند هجمة خطيرة في الدقيقة 44 وانطلق نحو منطقة الجزاء لكن ديفيد ألابا وجوشوا كيميش أحبطا المحاولة، ولم تسفر الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم بايرن ميونخ 1 / صفر.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، جاء الهدف الثاني لبايرن ميونخ حيث تلقى توماس مولر طولية وانطلق نحو منطقة الجزاء ثم مرر عرضية حاول ليفاندوفسكي تسديدها لكنه سقط ووصلت إلى نابري الذي أسكنها الشباك، وأشار الحكم في البداية إلى وجود تسلل لكنه لجأ إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ليعلن بعدها صحة الهدف وتقدم بايرن 2 / صفر.

وكاد نابري أن يسجل في الدقيقة 52، حيث انطلق نحو كرة عرضية أمام المرمى وسددها بصعوبة لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وضاعت فرصة خطيرة على بايرن في الدقيقة 59، حيث تلقى ليفاندوفسكي تمريرة من كومان وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وأجرى فافر مدرب دورتموند تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 61 حيث أشرك ماركو روسي وباكو ألكاسير بدلا من ماريو جوتزه وجوليان فيجل.

وضاعت فرصة ثمينة على دورتموند في الدقيقة 69 ، حيث تلقى ألكاسير عرضية خطيرة أمام المرمى وجهها بقدمه لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وأجرى فليك المدرب المؤقت لبايرن تبديله الأول في الدقيقة 70 حيث أشرك فيليبي كوتينيو بدلا من نابري، وبعدها بدقيقة واحدة اجرى تبديله الثاني بإشراك تياجو ألكانترا بدلا من ليون جوريتسكا.

وسدد كومان كرة صاروخية مباغتة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 72 لكنها مرت فوق العارضة مباشرة ثم أضاع زميله توماس مولر فرصة أخرى بعدها بثوان عندما تلقى عرضية لكنه سدد الكرة دون تركيز لتمر بعيدا عن المرمى.

وأجرى فليك تبديله الثالث في الدقيقة 75 حيث دفع باللاعب ايفان بيريسيتش بدلا من كومان.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 76، حيث استخلص الكرة ببراعة من الدفاع ومررها إلى مولر الذي أعادها له ليصوبها بدقة في الشباك معلنا تقدم بايرن ميونخ 3 / صفر.

وكاد بيريسيتش أن يضيف الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 79، حيث تلقى عرضية أمام المرمى لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وتواصل انهيار دورتموند عندما أضاف بايرن ميونخ الهدف الرابع في الدقيقة 80، وسجله ماتس هوميلز لاعب دورتموند بالخطأ في شباك فريقه عندما حاول التصدي لتمريرة من بيريسيتش.

وفي الدقيقة 89، تلقى بيريسيتش كرة طولية عالية، وقابلها بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند 4 / صفر.