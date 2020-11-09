حملة ترامب تتعهد بمواصلة العمل على نقض نتائج الانتخابات

تعهدت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بمواصلة التحرك من أجل نقض نتائج انتخابات الرئاسة، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رغم تحرك معظم دول العالم نحو الاعتراف ببايدن.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مسئول بالحملة قوله، إن الأخيرة استدعت طاقمها لمقرها في فرجينيا لعقد اجتماع بقيادة مدير الحملة بيل ستيبين ومستشارها القانوني جاستن كلارك لمناقشة الخطوات المقبلة.

وقال المسئول إن كلارك حذّر طاقم الحملة من الاعتقاد أن قلة التحرك في الوقت الحالي تنم عن عدم إحراز تقدم، مشيرًا إلى أن الحملة تقيم حاليا دعوات قضائية ضد نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

ورُفضت بعض الدعاوى القضائية، التي رفعتها حملة ترامب في بعض محاكم الولايات، كما لم تقدم الحملة بعد أدلة على تزوير مزعوم واسع النطاق من شأنه تغيير نتائج الانتخابات.