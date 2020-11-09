الشرطة النمساوية تجري أكثر من 60 عملية تفتيش لمواقع مرتبطة بجماعة الإخوان وحماس

أعلن مكتب المدعي العام النمساوي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن "الشرطة النمساوية أجرت أكثر من 60 عملية تفتيش في أربع مناطق مختلفة مرتبطة بجماعة الإخوان وحماس في النمسا".

وأضاف البيان أن العملية لم تكن على صلة بالهجوم الإرهابي، الذي وقع الأسبوع الماضي في فيينا"، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن التحقيق، الذي بدأ قبل نحو عام، يستهدف "أكثر من 70 مشتبهاً وعدة جمعيات يشتبه في انتمائها ودعمها لمنظمات إرهابية في النمسا تغذي التطرف تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وحماس"، بحسب مكتب نيابة منطقة ستيريا.