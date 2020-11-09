 الشرطة النمساوية تجري أكثر من 60 عملية تفتيش لمواقع مرتبطة بجماعة الإخوان وحماس - بوابة الشروق
الإثنين 9 نوفمبر 2020 12:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الشرطة النمساوية تجري أكثر من 60 عملية تفتيش لمواقع مرتبطة بجماعة الإخوان وحماس

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 12:07 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 12:07 م

أعلن مكتب المدعي العام النمساوي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن "الشرطة النمساوية أجرت أكثر من 60 عملية تفتيش في أربع مناطق مختلفة مرتبطة بجماعة الإخوان وحماس في النمسا".

وأضاف البيان أن العملية لم تكن على صلة بالهجوم الإرهابي، الذي وقع الأسبوع الماضي في فيينا"، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن التحقيق، الذي بدأ قبل نحو عام، يستهدف "أكثر من 70 مشتبهاً وعدة جمعيات يشتبه في انتمائها ودعمها لمنظمات إرهابية في النمسا تغذي التطرف تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وحماس"، بحسب مكتب نيابة منطقة ستيريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك