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تشافي يرد على أنباء إقالته من برشلونة

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 6:24 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 6:24 م

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على الأنباء المترددة بخصوص إقالته من تدريب البلوجرانا بسبب غضب الإدارة برئاسة خوان لابورتا.

وقال تشافي في تصريحات صحفية قبل مواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني ،أن النادي يمنحه الثقة مشيرًا إلى أنه يعمل براحة بال كبيرة بنفس الطموح.

وتابع«أتفهم كل هذا الضجيج، لكنه لا يغير أي شيء من خططنا حيث لست مهتمًا بشكل كبير بما تقول الصحافة حيث يوجد معلومات تأتي لي إلا أن يهمني ثقة الرئيس لابورتا بالإضافة للمدير الرياضي ديكو».

وأوضح«قريبا سنعقد جلسة وقبل 3 أسابيع أعلنا أنني مستمر وهذا لا يزال ساريًا، إذا حدث أي تغيير، فسنقوله إلا أنني مستعد لمباراة الغد بحماس كبير».


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