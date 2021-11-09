الجيش التايواني يحذر من التهديدات المتزايدة لـ المنطقة الرمادية الصينية

تهدف تايوان إلى بناء "دفاع مرن" لمواجهة تهديدات "المنطقة الرمادية" المتزايدة من جانب الصين، والتي تتنوع بين عمليات التحليق في المجال الجوي التايواني وحرب الفضاء الإلكتروني، بحسب تقرير الدفاع الوطني نصف السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء.

وفي مقدمة التقرير المؤلف من 200 صفحة، قال وزير الدفاع تشيو كو تشينج، إن جمهورية الصين الشعبية لم تتخل عن خيار استخدام القوة ضد تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

واتهم بكين ببناء قدرات عسكرية سريعا، بينما ينشغل العالم بالتصدي لوباء كورونا، حيث قال إن هناك "تهديدا خطيرا" للأمن في مضيق تايوان.

وتهدف تايبيه إلى بناء القوات المسلحة التايوانية في صورة "قوة قتالية متعددة الوظائف ومتحركة وسريعة وبناء دفاع وطني قوي ومرن" لردع بكين عن شن الحرب.

وكشف التقرير عن وجود 554 عملية توغل تمت بواسطة أنواع مختلفة من طائرات سلاح الجو "الصيني الشيوعي"، تتضمن طائرات مقاتلة، تجاوزت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايواني، خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى أغسطس 2021.