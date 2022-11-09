ترامب يدعم مكارثي رئيساً لمجلس النواب ويتخلى عن ميتش ماكونيل

أعلن الرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيدعم النائب كيفن مكارثي في منصب رئيس مجلس النواب في حال حصول الجمهوريين على أغلبية المجلس، ولكنه لن يدعم ميتش ماكونيل كزعيم للأغلبية في مجلس الشيوخ في حال سيطرة الجمهوريين، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وتشهد مختلف الولايات الأمريكية حاليا انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعد) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على آخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.