الناتو يعلن عقد قمة في ليتوانيا يوليو 2023

أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن لقاء القمة القادم لقادة الحلف سيعقد في العاصمة الليتوانية "فيلنيوس" يومي 11 و12 يوليو 2023.

وأطلع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، اليوم الأربعاء، ممثلي الدول الأعضاء في الناتو على المواعيد الرسمية للقمة.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، إنه يتطلع إلى الترحيب بالحلفاء والشركاء ذوي التفكير المماثل في العاصمة الليتوانية.

وكتب ناوسيدا، على موقع التدوينات القصير "تويتر"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية، أنه "في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا نقف في وحدة وتضامن. وملتزمون بالدفاع الجماعي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الليتواني، جابريليوس لاندسبيرجيس، في بيان صحفي: "نحن فخورون للغاية باستضافة قمة الناتو في فيلنيوس. آمل أن يكون احتفالا بالنصر. لكي يحدث هذا، فإننا ندعو شركاءنا ليس فقط لمواصلة دعمهم لأوكرانيا، ولكن أيضا لزيادة الدعم".

وأشار لاندسبيرجيس إلى أن اختيار فيلنيوس لقمة الحلف يسلط الضوء على أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو وأرسل إشارة قوية بأن ضمان أمن منطقة البلطيق مهم للحلف بأكمله.