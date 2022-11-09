المؤبد لمتهمين بحيازة 13 كيلو حشيش في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب، اليوم الأربعاء، كلا من: "م.ا.خ"، سائق، و"ح.ف.ع"، صاحب مزارع فراخ، بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما مبلغ مالي 500 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، في القضية المُقيدة برقم 381 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخصين؛ لاتهامهما بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوزعها على عملائهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أن عملية الضبط جرت أثناء استقلاهما سيارة وبتفتيش المتهم الأول ضبط بحوزته طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيش السيارة ضبط بها 129 طربة لمخدر الحشيش، تزن 13 كيلو جراما، والاثنين بحوزتهما مبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أيدا ما جاء بتحريات المباحث، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، وائل عزيز حسن، والدكتور إيهاب السعدني.