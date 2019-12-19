استطلاع لرويترز يظهر فوز أول جمهوري بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن المنتمي للحزب الجمهوري الأمريكي تيم سكوت يفوز بمنصب مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية نورث كارولينا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ويعد يكون هو الجمهوري ذو البشرة السمراء الوحيد في مجلس الشيوخ الأمريكي ويرجح مراقبون أن يكون لديه طموحات سياسية أكبر في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتغلب سكوت على النائبة الديمقراطية كريستل ماثيوز ليفوز بولاية ، والتي وعد بأنها ستكون الأخيرة.

تم تعيين سكوت في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2013 من قبل الحاكم نيكي هايلي عندما استقال جيم ديمينت من المقعد.

وبدأ سكوت حملته الانتخابية العامة في الصيف بمبلغ 25 مليون دولار في البنك وكان لا يزال لديه 21 مليون دولار شهريًا قبل الانتخابات.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

وأظهر استطلاع للرأي، أن التضخم والإجهاض كانا من أهم القضايا التي يهتم بها الناخب الأمريكي، حيث أظهر أن 3 من أصل 10 يعتبرون تلك القضايا هي شاغلهم الأكبر.