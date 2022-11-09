 عمره 89 عاما.. سيناتور أمريكي يفوز بولاية ثامنة في مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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عمره 89 عاما.. سيناتور أمريكي يفوز بولاية ثامنة في مجلس الشيوخ


نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:52 ص

تمكن السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي (89 عاما) عن ولاية أيوا منذ عام 1981، من الاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ لولاية ثامنة.

وخاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاما في مواجهة الديمقراطي والعسكري الكبير السابق مايكل فرانكن، بحسب قناتَي "إن بي سي" و"سي بي إس" الإخباريتين.

وأدلى الأمريكيون أمس الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية المصيرية التي تم فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من حكام الولايات.

وهذه الانتخابات حاسمة إذ يعلق الجمهوريون آمالا عليها لانتزاع الأغلبية في مجلسي الكونغرس من الديمقراطيين. فيما يتخوف الديمقراطيون من تشكيك الجمهوريين المسبق بنزاهة الانتخابات، إذ حذر الرئيس جو بايدن من "خطر على الديمقراطية" بسبب التيار الذي يؤكد أن دونالد ترامب فاز في انتخابات 2020 الرئاسية.


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