هوفنهايم يجدد عقد حارسه باومان حتى عام 2026

أعلن نادي هوفنهايم الألماني اليوم الخميس تمديد عقد قائده وحارس مرماه أوليفر باومان حتى يونيو 2026.



وانتقل باومان إلى هوفنهايم في 2014 قادما من فرايبورج ويعتبر اللاعب الأكثر مشاركة مع الفريق بإجمالي 342 مباراة.



وشارك باومان في 437 مباراة بالبوندسليجا، ليحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الحاليين الأكثر مشاركة في المسابقة، خلف ثنائي بايرن ميونخ مانويل نوير (480 مباراة) وتوماس مولر (451 مباراة).



وقال بيليجرينو ماتاراتزو المدير الفني لهوفنهايم "توقيع اولي باومان على عقد جديد هو نبأ مذهل لعائلة هوفنهايم، إنه يظهر قيمته كل أسبوع، أنا سعيد بشان هذا الأمر وأتطلع لسنوات عديدة من العمل مع أولي".