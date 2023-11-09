القسام تعلن استهداف قوة راجلة إسرائيلية في كمين محكم وتدمر المزيد من آليات الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، صباح اليوم الخميس، إيقاع قوة راجلة إسرائيلية في كمين محكم بقرية حجر الديك.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس: «مجاهدو القسام يوقعون قوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك ويستهدفونهم بقذيفة أفراد ويجهزون عليهم من مسافة صفر».

وأشارت إلى تدمير المزيد من آليات الاحتلال العسكرية، موضحة أنها دمرت دبابة إسرائيلية شمال الشيخ رضوان بقذيفة «الياسين 105».

وذكرت أنها «دمرت 3 آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف (الياسين 105)»، إضافة إلى تدمير دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقطاع غزة بقذيفة «الياسين 105».

وأمس الأربعاء، أشارت القسام إلى «تدمير 16 آلية عسكرية كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، قائلة إن «عناصرها نفذوا عمليات قنص واستهدفوا القوات الراجلة بمختلف الأسلحة، وأوقعوا فيها إصاباتٍ محققة، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون».

من جانبه، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن المجاهدين مستمرون لليوم الـ33 من معركة «طوفان الأأقصى» في القتال والتصدي للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال كلمة، مساء الأربعاء: «من قلب معركة طوفان الأقصى في يومها الـ33 نعلن عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة ونوب مدينة غزة وشمال القطاع».

وتابع: «وثقنا بعون الله ومنذ بدء العدوان البري وحتى الساعة، تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا وإخراجها عن الخدمة، من القوات التي دفع بها العدو إلى جزء من مساحة قطاع غزة».

وذكر أن تلك «الآليات بمقدورها احتلال دولة كبيرة مترامية الأطراف ومكتملة الأركان»، مضيفًا: «يدفع بها العدو إلى جبهة لا دبابة أو طائرة أو جبل أو هضبة أو تضاريس صعبة تستدعي تلك القوات المعدة لمهاجمة جيوش ودول».