جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفجير إيلات ناتج عن هجوم بطائرة دون طيار

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن الهجوم الذي استهدف مدينة إيلات جنوب إسرائيل ناتج عن طائرة بدون طيار.

وذكر جيش الاحتلال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "قبل قليل أصابت طائرة بدون طيار مبنى مدنيا في مدينة إيلات، ولا تزال هوية الأداة وتفاصيل الحدث قيد المراجعة"، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان دوي انفجار عنيف قد سمع في مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

ووفقاُ للقناة 14 الإسرائيلية، فإن الانفجار ناتج عن طائرة دون طيار انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وغادر أكثر من 60 ألف إسرائيلي من مستوطنات غلاف غزة وتوجهوا إلى إيلات.

وبحسب "روسيا اليوم"، ترجح مصادر عسكرية إسرائيلية بأن يكون مصدر الطائرة من اليمن، وأن الحوثيين أطلقوها تضامنا مع الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة العسكرية في إسرائيل تدرس توجيه ضربات لليمن ردا على الهجمات المتتالية للحوثيين.