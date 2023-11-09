 جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفجير إيلات ناتج عن هجوم بطائرة دون طيار - بوابة الشروق
الخميس 9 نوفمبر 2023 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفجير إيلات ناتج عن هجوم بطائرة دون طيار

وكالات
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:51 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 5:51 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن الهجوم الذي استهدف مدينة إيلات جنوب إسرائيل ناتج عن طائرة بدون طيار.

وذكر جيش الاحتلال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "قبل قليل أصابت طائرة بدون طيار مبنى مدنيا في مدينة إيلات، ولا تزال هوية الأداة وتفاصيل الحدث قيد المراجعة"، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان دوي انفجار عنيف قد سمع في مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار.

ووفقاُ للقناة 14 الإسرائيلية، فإن الانفجار ناتج عن طائرة دون طيار انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وغادر أكثر من 60 ألف إسرائيلي من مستوطنات غلاف غزة وتوجهوا إلى إيلات.

وبحسب "روسيا اليوم"، ترجح مصادر عسكرية إسرائيلية بأن يكون مصدر الطائرة من اليمن، وأن الحوثيين أطلقوها تضامنا مع الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة العسكرية في إسرائيل تدرس توجيه ضربات لليمن ردا على الهجمات المتتالية للحوثيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك