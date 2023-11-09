صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 10 آلاف و812

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر إلى 10 آلاف و812.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الشهداء بينهم 4412 طفلًا و2918 امرأة و667 مسنًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 26 ألفًا و905 منذ بدء الحرب.

ونوه بأن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصل إلى عدد من الجرحى والشهداء؛ بسبب الاستهداف المركز من الاحتلال، مُنددًا بالانتهاكات المرتكبة بحق المؤسسات الصحية.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف 130 مؤسسة صحية، مشيرًا إلى «خروج 18 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة؛ بسبب الاستهداف ونفاد الوقود».

وذكر أن «الاحتلال استهدف مجمع الشفاء الطبي فجر اليوم، وكذلك مستشفى النصر للأطفال بقذائف مدفعية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 7 نازحين بجراح مختلفة».

ونوه بأن «الانتهاكات الإسرائيلية تعد انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الصادر عام 2016، بضرورة احترام العاملين بالمجال الصحي».